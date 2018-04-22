«Бетис» удерживает ничью в гостях у «Атлетико»

В очередном поединке 34-го тура Ла Лиги испанский «Атлетико» не сумел переиграть севильский «Бетис». Встреча закончилась со счетом 0:0.

Протокол игры

Атлетико М Бетис

Для «матрасников», фактически потерявших шансы на чемпионский титул после поражения от «Барселоны», неудача в поединке с «Реал Сосьедадом» стала второй за пять последних матчей в Ла Лиге. Оно и неудивительно, ведь единственной турнирной мотивацией «индейцев» сейчас может послужить лишь желание опередить «Реал» . Но эта цель пока что слабо стимулирует «матрасников». Кроме «Реал Сосьедада» подопечные Диего Симеоне уступили также «Вильярреалу» с результатом 1:2. Победить мадридской команде удалось «Депортиво» (1:0) и «Леванте» (3:0), да и то при домашних трибунах. Для «Бетиса» встреча с «Атлетико» станет первым серьезным испытанием после шести подряд выигранных матчей в Ла Лиге. «Бело-зеленые» и раньше время от времени побеждали, но такую серию смогли выдать впервые. Как результат, «Бетис» сейчас идет пятым и имеет четырехочковое преимущество над «Вильярреалом». «Огурцы» выдали потрясающий отрезок и смогли обыграть всех соперников своей серии, которые располагались в низовьях турнирной таблицы и ее середине. И вот на очереди первая по-настоящему серьезная проверка, которая поможет понять, справедливо ли «Бетис» оказался в еврокубковой зоне.

Встреча в Мадриде между командами, находящимися в верхней части турнирной таблицы, началась довольно спокойно. Соперники присматривались друг к другу и в районе центрального круга перекатывали мяч, как будто приглашая своего оппонента действовать чуточку активнее и от разведки переходить к активному наступлению. «Атлетико» действовал активнее, и это в отдельных игровых эпизодах наводило панику на «огурцов», которые на 25-й минуте встречи едва не пропустили мяч в свои ворота. В ходе атаки «матрасников» на 11-метровой отметке получил игровой снаряд Фернандо Торрес после прострел от Хуанфрана. Футболисту удалось спокойно поставить корпус кому-то из защитников и получить пространство перед воротами. В результате «Эль Ниньо» вывалился на свидание с Хименесом, уложил кипера и с острого угла переправлял сферу в уже пустую рамку, однако вернувшемуся в оборону Манди удалось буквально с «ленточки» своих ворот переправить мяч на угловой.

Первый тайм игры в Мадриде просто не мог не закончиться хотя бы одной желтой карточкой. На 27-й минуте встречи Фабиан Руис решил сбить на полной скорости Хименеса, за что судья тут же показал футболисту желтую карточку. Концовка же игрового отрезка превратилась в настоящий штурм ворот «Атлетико», которые просто чудом не закончился взятием ворот. Сперва Амат шикарно сыграл на Фабиана Руиса, который прострелил снаряд на Будебуза в штрафную. Рияд не стал бить по воротам самостоятельно, а выкатил мяч Баррагану, чей выстрел в правую «шестерку» отразил в падении Ян Облак. Спустя всего минуту «Атлетико» был снова прощен. Теперь Хави Гарсия получил сферу в чужой штрафной и не стал отдавать пас на партнера, который читался. Игрок просто ткнул сферу в штрафную левее центра, после чего вывалился на свидание с Облаком. Игрок не сумел поймать врасплох отыгранного кипера «Атлетико», с чьей левой стойкой ворот сфера разминулась в буквально считанных миллиметрах. При ничейном счете команды ушли на перерыв.

Второй тайм в матче начался без замен. Игроки «Атлетико» взяли мяч под свой контроль и спокойно принялись заниматься тем делом, которое у них неплохо получалось по ходу первой половины встречи — тянуть время. На 62-й минуте встречи вторая желтая карточка появилась в руках рефери, который показал «горчичник» Фирпо за фол против Корреа. Ну, а тренера за три минуты выпустили сразу четырех игроков. Сперва Витоло и Корреа уступили место на поле Коке и Гризманну, после чего Хоакин сменил Будебуза в ответ на ротацию Хуанфрана на Врсалько.

На 68-й минуте встречи Тельо решил вспомнить молодость и с правого угла штрафной размял Облака. Получил пас вразрез из центра игрок, подработал мяч под левую ногу, после чего нанес выстрел в обводку под дальнюю штангу, и Ян Облак в прыжке отразил мяч в сторону. А через минуту все тот же Тельо мог снова забивать. Потеряли мяч перед своей штрафной футболисты «Атлетико». Кристиан с левой от дуги выстрелил в правую «шестерку». Облак тянулся до снаряда, но не достал, зато «матрасников» выручила штанга! Буквально через пять минут повезло уже гостям. Сперва проникающая передача пошла от Гризманна на Торреса, которому в борьбе не позволили нанести удар защитники. Мяч прилетел на Сауля. Ньигес с души пробил левой ногу в перекладину. Мяч отскочил в поле, а добить в ворота «Бетиса» его было уже некому. Марк Бартра, Хименес, Амат и Габи за стык получили по карточке желтого цвета в концовке встречи. Матч закончился со счетом 0:0, «Атлетико» снова не выиграл.