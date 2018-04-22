Гол Ло Чельсо принес «ПСЖ» победу над «Бордо»

В составе победителей единственный мяч забил Джовани Ло Чельсо. «ПСЖ» с 90 очками занимает первое место. Напомним, что парижане уже обеспечили себе чемпионский титул. У «Бордо» 43 очка и 11-е место.

В следующем туре «ПСЖ» примет «Генгам», а «Бордо» — «Дижон». Чемпионат Франции Лига 1 34-й тур «Бордо» — «ПСЖ» — 0:1 Голы: Ло Чельсо, 77 «Бордо»: Костиль, Кунде, Пундже, Сабали, Пабло, Санкаре (Мейте, 71), Плашил (Лаборд, 79), Малком, Лерагер, Камано, Брэйтуэйт (де Превиль, 71).

«ПСЖ»: Ареола, Маркиньос, Берчиче, Дани Алвес, Кимпембе, Ло Чельсо, Рабьо, Нкунку (Дракслер, 62), Пасторе (Мотта, 65), Мбаппе (Менье, 81), Кавани.