Ещё
Гол Ло Чельсо принёс «ПСЖ» победу над «Бордо»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гол Ло Чельсо принёс «ПСЖ» победу над «Бордо» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
«Бордо» проиграл «ПСЖ» в матче 34-го тура французской Лиги 1. Встреча прошла в Бордо на стадионе «Матмут-Атлантик» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Автором единственного гола стал полузащитник «ПСЖ» Джовани Ло Чельсо, отличившийся на 76-й минуте после передачи нападающего Эдинсона Кавани.
Парижский клуб, набрав 90 очков, занимает первое место в турнирной таблице французского первенства, «Бордо» (43) — на 11-й строчке.
Напомним, «ПСЖ» в прошлом туре досрочно оформил чемпионство в Лиге 1, разгромив «Монако» (7:1).
Чемпионат.com: последние новости
«Ювентус» — «Наполи»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45 Бракамонте: играл со многими аргентинскими звёздами, но Семак — лучше всех! «Наполи» сократил отставание от «Ювентуса» до четырёх очков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия проиграла в Чехии всё80
Винер жестко обошлась с Мамун32
Дзюба сохранил свои миллионы3
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Шипулин подхватил болезнь поцелуев9
Видео
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение