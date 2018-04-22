Гол Ло Чельсо принёс «ПСЖ» победу над «Бордо»

«Бордо» проиграл «ПСЖ» в матче 34-го тура французской Лиги 1. Встреча прошла в Бордо на стадионе «Матмут-Атлантик» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал полузащитник «ПСЖ» Джовани Ло Чельсо, отличившийся на 76-й минуте после передачи нападающего Эдинсона Кавани.

Парижский клуб, набрав 90 очков, занимает первое место в турнирной таблице французского первенства, «Бордо» (43) — на 11-й строчке.

Напомним, «ПСЖ» в прошлом туре досрочно оформил чемпионство в Лиге 1, разгромив «Монако» (7:1).