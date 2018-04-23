Рашид Рахимов: «Спартаку» не хватает уравновешенности и общекомандного класса"

Экс-главный тренер «Амкара», «Локомотива» и «Амкара» Рашид Рахимов назвал причины поражения "Спартака" в полуфинале Кубка России против «Тосно». По его словам, проблемы красно-белых кроются в психологии.

— Здесь скорее дело в психологии, чем в физическом состоянии, — цитирует «МК» слова Рахимова. — Для «Спартака» же не в диковинку пропускать решающие мячи на последних минутах. Сколько уже таких было! Не хватает уравновешенности и общекомандного класса, раз не получается побеждать условных аутсайдеров только за его счет. В Италии при благоприятном счете команды так умело сушат игру, что не дают сопернику создать даже намек на угрозу. Здесь и провокации, и маленькие футбольные хитрости — все средства идут в ход. Сбивают темп, обыгрывают один в один, лезут на фолы.

— Почему, на ваш взгляд, «Спартак» играет с такими перепадами, что от матча к матчу, что какими-то рваными кусками по ходу самих игр? Вроде бы и моментов у ворот «Тосно» создали множество, но целостная игра все равно, согласитесь, не складывается.

— Соглашусь, поскольку «Спартак» нынче не из тех команд, которые допускают десятиминутный провал, а затем вновь берут игру под тотальный контроль. У него таких провалов гораздо больше. Да, команда играет на высоком эмоциональном уровне, выдает симпатичные отрезки, но стабильности в плане организации игры нет. Наверное, тоже от некой психологической неуравновешенности.