Ещё
Рашид Рахимов: «Спартаку» не хватает уравновешенности и общекомандного класса"
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рашид Рахимов: «Спартаку» не хватает уравновешенности и общекомандного класса" 

Спорт-Экспресс 56 минут назад
Экс-главный тренер «Амкара», «Локомотива» и «Амкара» Рашид Рахимов назвал причины поражения "Спартака" в полуфинале Кубка России против «Тосно». По его словам, проблемы красно-белых кроются в психологии.
— Здесь скорее дело в психологии, чем в физическом состоянии, — цитирует «МК» слова Рахимова. — Для «Спартака» же не в диковинку пропускать решающие мячи на последних минутах. Сколько уже таких было! Не хватает уравновешенности и общекомандного класса, раз не получается побеждать условных аутсайдеров только за его счет. В Италии при благоприятном счете команды так умело сушат игру, что не дают сопернику создать даже намек на угрозу. Здесь и провокации, и маленькие футбольные хитрости — все средства идут в ход. Сбивают темп, обыгрывают один в один, лезут на фолы.
— Почему, на ваш взгляд, «Спартак» играет с такими перепадами, что от матча к матчу, что какими-то рваными кусками по ходу самих игр? Вроде бы и моментов у ворот «Тосно» создали множество, но целостная игра все равно, согласитесь, не складывается.
— Соглашусь, поскольку «Спартак» нынче не из тех команд, которые допускают десятиминутный провал, а затем вновь берут игру под тотальный контроль. У него таких провалов гораздо больше. Да, команда играет на высоком эмоциональном уровне, выдает симпатичные отрезки, но стабильности в плане организации игры нет. Наверное, тоже от некой психологической неуравновешенности.
Спорт-Экспресс: последние новости
Ляказетт встретился с фанатом, набившим его портрет на ягодице Мурад Мусаев: "У Шатова проблемы с икроножной мышцей" Оле Романцев - о критике Глушакова: "Намекать на самогон и гитару - подловато"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия проиграла в Чехии всё80
Винер жестко обошлась с Мамун32
Дзюба сохранил свои миллионы3
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Шипулин подхватил болезнь поцелуев9
Видео
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение