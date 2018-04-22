Юлия Свитова: На льду трещат борта, а дома Саша тихий

Жена капитана «Ак Барса» Александра Свитова Юлия поделилась впечатлениями от победы Казани в финале Кубка Гагарина и немного рассказала о муже

— Юлия, Казань — чемпион! Что чувствуете?

— Радость, гордость за мужа. Здорово, что удалось победить именно сегодня, потому что сил и нервов уже не осталось.

— Вы точно знаете, как себя правильно вести в тех или иных ситуациях дома. Когда нужно поддержать и как это сделать…

— Нужно подстраиваться под настроение мужа. Оно бывает разным.

— Во время этой финальной серии игр чувствовали, когда муж эмоционально уставал или когда у него, наоборот, был подъем?

— Нет. Саша все оставляет на льду.

— Он кажется таким воинственным и эмоциональным! Борта трещат!

— А дома он тихий и спокойный.

— Есть ли у капитана «Ак Барса» увлечения, о которых мы не знаем?

— В компьютерные игры любит поиграть. И порыбачить.

— Чем кормите такого богатыря? Есть любимое блюдо у Александра Свитова?

— Он все ест! Всеядный!