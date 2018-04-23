Н'Зонзи извинился перед фанатами за развлечения после поражения от «Барселоны»

Полузащитник «Севильи» Стивен Н'Зонзи принес поклонникам извинения за то, что пошел развлекаться после поражения от «Барселоны» в финале Кубка Испании со счетом 0:5.

”Я хочу извиниться перед фанатами «Севильи». Я сделал ошибку, когда пошел развлекаться после игры. Всем было тяжело, и нам тоже. Мы не довольны тем, как сыграли. Но люди должны понимать, что футболистам психологически тяжело, ведь мы играем каждые три дня. Например, я живу один, и я всегда дома один. Я еду на тренировку, возвращаюсь, отдыхаю и всегда один в это время.

Вчера я был с семьей и с друзьями, и вышел из дома потому, что самое важное, это здоровье. Если ты здоров, жизнь складывается неплохо.

Пусть лучше люди говорят о том, что я плохо играл, чем о том, что я куда-то ходил. Людям надо понять, что у нас есть свои жизни, и трудно думать только о футболе. Я понимаю, что допустил ошибку, и приношу за нее извинения”, — цитирует Н'Зонзи «Твиттер» «Севильи».