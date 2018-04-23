Полузащитник сборной Египта Салах признан игроком года в Англии

По информации Anfield Hq, Салах опередил в борьбе за данный приз полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брейне.

В чемпионате Англии египтянин провел 33 матча, в которых забил 31 мяч и отдал девять голевых передач.

Салах является игроком сборной Египта, которая выступит в группе А на чемпионате мира 2018 года. В группе также сыграют сборные России, Саудовской Аравии и Уругвая.