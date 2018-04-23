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Полузащитник сборной Египта Салах признан игроком года в Англии
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Полузащитник сборной Египта Салах признан игроком года в Англии 

Газета.Ru 52 минуты назад
Фото: Reuters
Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) признала полузащитника «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха лучшим игроком года в Английской премьер-лиге, сообщает "Советский спорт".
По информации Anfield Hq, Салах опередил в борьбе за данный приз полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брейне.
На награду также претендовали вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа, форвард «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн, а также полузащитники «Ман Сити» Лерой Зане и Давид Сильва.
В чемпионате Англии египтянин провел 33 матча, в которых забил 31 мяч и отдал девять голевых передач.
Салах является игроком сборной Египта, которая выступит в группе А на чемпионате мира 2018 года. В группе также сыграют сборные России, Саудовской Аравии и Уругвая.
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