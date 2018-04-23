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Эусебио Ди Франческо: «Игроки „Ромы“ хорошо знают Салаха, что может стать преимуществом»
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Эусебио Ди Франческо: «Игроки „Ромы“ хорошо знают Салаха, что может стать преимуществом» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо отметил, что хорошо знает качества форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, несмотря на то, что не работал с ним. Египтянин до Англии выступал за «волков». Команды встретятся в полуфинале Лиги чемпионов.
— Это прекрасный парень, большой трудяга, — приводит The Guardian слова Ди Франческо. — Я не нуждаюсь в том, чтобы игроки «Ромы» рассказывали мне о нем. Все его сильные качества очевидны. Но тот факт, что многие из наших футболистов хорошо знают Салаха, может стать преимуществом.
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