«Первому стрелку приготовиться!» Экскурс в мир стендовой стрельбы

Комплекс стендовой стрельбы — место, где звуки выстрелов не умолкают почти никогда: и в дождь и в снег здесь оттачивают свои навыки все, от простых охотников, до членов олимпийской сборной. Обо всех тонкостях — в материале портала Москва 24.

Любителям вход разрешен Чтобы стать любителем стендовой стрельбы, достаточно иметь ружье и соответствующее разрешение. К счастью, у вашего покорного слуги есть и то, и другое, так что никаких проблем с тем, чтобы попробовать себя в роли стендового стрелка, не возникло. Разве что недостаток навыка стрельбы по летящим мишеням моментально дал о себе знать.

Впрочем, именно для того, чтобы развить его, круглый год в стендовом комплексе тренируются не только профессиональные спортсмены, но и простые охотники. Самый большой наплыв — в середине весны, прямо перед началом охотничьего сезона.

Для тех, кто в ближайшее время отправится в лес добывать дичь, предназначены площадки «Спортинг»: их в Спортивно-стрелковом комплексе Военно-охотничьего общества в Кузьминках сразу четыре. На каждой площадке — пять номеров, то есть пять точек, с которых и ведется стрельба по мишеням. Именно на этих площадках расстреливается большая часть боезапаса — около 90%.

Сами площадки отличаются друг от друга расположением машинок, выбрасывающих мишени-тарелки. Они вылетают с разной скоростью, дальностью и с различным углом: каждая из них имитирует траекторию движения того или иного зверя или птицы: фазана, кряквы, вальдшнепа и даже зайца.

В отличие от закрытого тира, в стендовом комплексе никто не торопит стрелка, чтобы тот как можно быстрее отстрелял боезапас и отправился восвояси. Все мишени подаются по команде стрелка под бдительным присмотром инструктора.

На прицеле В среднем за одну тренировку те, кто занимаются на площадке для «Спортинга» отстреливают от 50 до 100 мишеней. Чтобы в совершенстве отработать навык стендовой стрельбы на этих площадках, нужно порядка трех тренировок в неделю.

Профессионалы, которые занимаются в школе олимпийского резерва, тренируются и того больше: четыре раза в неделю, причем за каждую тренировку они отстреливают до 125 мишеней.

Большое отличие между охотниками, любителями и профессиональными спортсменами заключается не только в площадках и количестве тренировок. При стрельбе на спортинговых и олимпийских площадках используются разные ружья и патроны. Для спортинга максимальная навеска дроби — 28 граммов, а в олимпийских дисциплинах навеска не должна превышать 24 грамма.

Охотники могут стрелять более привычными для них патронами с навеской 32 грамма дроби. На стрелковых площадках разрешается стрельба патронами не крупнее дроби № 7 (2,5 мм).

Приезжают все со своим оружием, поскольку федеральный закон об оружии запрещает его передачу другому лицу. Спортсмены, как правило, используют двуствольные вертикальные спортивные ружья, охотники и любители приезжают с тем, что есть, в том числе и полуавтоматическими ружьями.

Само спортивное оружие гораздо тяжелее охотничьего. Учитывая то, какой настрел делают профессиональные стрелки, простое ружье быстро придет в негодность.

В целях техники безопасности двуствольное ружье всегда должно быть переломлено, а у полуавтоматического должен быть открыт затвор. Это касается как перемещения по комплексу, так и нахождения на стрелковом номере. Заряжание происходит только по команде инструктора.

Спортивный азарт Спортинговые стрелки, так же, как и олимпийские, участвуют в соревнованиях. Поэтому они делятся на два типа: охотничьих коллективов и спортсменов. Они отличаются по требованиям и количеству мишеней.

К примеру, на спортивных соревнованиях среди охотников программа составляет 10 или 15 мишеней. Чтобы все были в равных условиях, каждый участник проходит все номера, то есть перемещается с одной позиции на другую.

Тренировки и соревнования проводятся вне зависимости от погодных условий. В этом заключается колоссальное отличие от стрельбы в тире: условия постоянно меняются, ветер может перемениться за считанные минуты, тогда и мишени будут лететь совсем по-другому. Стендовая стрельба — гораздо более сложный и жесткий вид спорта, но от этого он только азартнее.

Скит и трап Скит и трап — названия площадок, на которых проводятся соревнования по олимпийским дисциплинам. Первое и самое заметное отличие от спортинговых: мишени здесь летят гораздо быстрее.

Трап — траншейный стенд (машинки находятся в траншее). На площадке пять номеров. Напротив каждого расположены три метательные машинки, направленные влево, вправо и прямо. При этом стрелок не знает, из какой машинки будет подана мишень.

На каждом номере установлен микрофон с голосовым управлением, и спортсмен по готовности дает команду на запуск мишени. Поражать мишень можно одним из двух выстрелов. Кроме того, на трапе спортсмен не вскидывает ружье, а сразу стоит на изготовке.

А скит — круглый стенд с восемью стрелковыми номерами. Стрельба на нем выглядит гораздо зрелищнее, чем на трапе, хотя спортсмены признаются, что стрелять на ските гораздо проще: там всего две машинки, которые находятся в будках. Они стоят друг напротив друга: одна слева, одна справа.