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На «Кубке Варяга» в Екатеринбурге на ножах и палках подрались более 60 человек
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На «Кубке Варяга» в Екатеринбурге на ножах и палках подрались более 60 человек 

e1.ru 44 минуты назад
Фото: e1.ru
22 апреля в Екатеринбурге прошёл турнир по спортивному ножевому бою «Кубок Варяга». Соревнование проводится с 2015 года, но впервые за три года турнир прошёл на большой площадке: в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Сюда съехались более 60 участников со всего уральского региона: взрослые, подростки и даже дети до 14 лет. Самый юный участник приехал из Челябинска. Восьмилетний мальчик не занял призового места, но судьи отметили, что он продемонстрировал удивительную для своего возраста технику.
Бои на ножах — это малоизвестный в регионе вид спорта, но очень зрелищный и динамичный. Эмоций добавляет и то, что любое неверное движение с ножом в реальной жизни могло бы нанести серьёзный урон. В спорте же используют макеты, которыми нельзя нанести серьёзную травму. Также защищает спортсменов специальная экипировка.
— 60 участников — это немалое число даже для мероприятий подобного рода, проводимых в столицах России. Ножевой бой — необычный вид единоборств. Вооруженные макетами ножей спортсмены двигаются настолько быстро и технично, что несведущему человеку очень трудно, а то и вовсе невозможно различить мелькание клинков, которыми пытаются поразить друг друга соперники, — отметили организаторы.
Турнир длился около десяти часов. За это время были выявлены лучшие в дисциплинах «спортивный ножевой бой» и «бой на коротких палках». Победители получили грамоты и тематические подарки. Однако пока главные задачи турнира не столько наградить победителей, сколько восстановить древнюю культуру обращения с короткими клинками и повысить интерес к единоборствам на оружии.
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