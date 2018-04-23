Ещё
Прием заявок на участие в футбольном проекте Красногорска завершится в понедельник
Далее:
Читайте также:
Ещё

Прием заявок на участие в футбольном проекте Красногорска завершится в понедельник 

РИАМО 40 минут назад
Фото: РИАМО, Анастасия Осипова
Проект «Стань частью „Зоркого“» в подмосковном Красногорске вступил в заключительную фазу, прием заявок на участие завершится в понедельник, сообщается в официальной группе футбольного клуба «Зоркий» в соцсети «ВКонтакте».
Проект главного тренера футбольного клуба «Зоркий» Сергея Юрана реализуется в 2018 году при поддержке Футбольной любительской лиги Московской области, администрации городского округа Красногорск и спортивного клуба «Зоркий». В рамках проекта игроки-любители в возрасте от 16 до 20 лет получили возможность пройти просмотр в профессиональную команду.
«Мы продолжаем получать большое количество заявок на электронную почту. Прием заявок завершится 23 апреля. Представители нашего клуба свяжутся с теми, кто прошел предварительный отбор», — говорится в сообщении.
Уточняется, что 27 и 29 апреля на стадионе «Зоркий» в Красногорске пройдет первый отборочный этап: сбор в 10:00, начало в 11:00. По итогам двух дней тренеры отберут лучших футболистов для участия в финале, который пройдет в начале мая.
«Финалисты проекта сыграют товарищескую игру с красногорской профессиональной командой «Зоркий», по итогам которой будут определены победители проекта «Стань частью Зоркого». Именно им будет предоставлен шанс подписать профессиональный контракт», — заключается в сообщении.
РИАМО: последние новости
Проверку проведут в магазине Пушкина по факту ссоры продавца с покупательницей Воробьев поздравил жителей с Праздником труда в Подмосковье Медведев пожелал участникам РИФ‑2018 в Подмосковье открыть новые возможности для бизнеса
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия проиграла в Чехии всё80
Винер жестко обошлась с Мамун32
Дзюба сохранил свои миллионы3
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Шипулин подхватил болезнь поцелуев9
Видео
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение