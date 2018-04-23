Прием заявок на участие в футбольном проекте Красногорска завершится в понедельник

Проект «Стань частью „Зоркого“» в подмосковном Красногорске вступил в заключительную фазу, прием заявок на участие завершится в понедельник, сообщается в официальной группе футбольного клуба «Зоркий» в соцсети «ВКонтакте».

Проект главного тренера футбольного клуба «Зоркий» Сергея Юрана реализуется в 2018 году при поддержке Футбольной любительской лиги Московской области, администрации городского округа Красногорск и спортивного клуба «Зоркий». В рамках проекта игроки-любители в возрасте от 16 до 20 лет получили возможность пройти просмотр в профессиональную команду.

«Мы продолжаем получать большое количество заявок на электронную почту. Прием заявок завершится 23 апреля. Представители нашего клуба свяжутся с теми, кто прошел предварительный отбор», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 27 и 29 апреля на стадионе «Зоркий» в Красногорске пройдет первый отборочный этап: сбор в 10:00, начало в 11:00. По итогам двух дней тренеры отберут лучших футболистов для участия в финале, который пройдет в начале мая.

«Финалисты проекта сыграют товарищескую игру с красногорской профессиональной командой «Зоркий», по итогам которой будут определены победители проекта «Стань частью Зоркого». Именно им будет предоставлен шанс подписать профессиональный контракт», — заключается в сообщении.