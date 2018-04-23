Ещё
В Тольятти «Лада» обыграла «Кубань»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Тольятти «Лада» обыграла «Кубань» 

Волга Ньюс 35 минут назад
«Лада» (Тольятти) — «Кубань» (Краснодар) — 33:28 (17:13). Тольятти. УСК «Олимп». Семиметровые: 7/4-8/5. Штраф: 8-12 мин. Судьи: Алпаидзе, Березкина (обе — Санкт-Петербург).
"Лада": Лагина (5/9=55%), Уткина (11/35=31%); Какмоля, Михайличенко — 4/1 (2 мин.), Кудрявцева, Дмитриева — 9, Ведехина — 7/2, Голец, Санникова, Щербак, Носикова — 3/1, Барынина, Новосёлова — 4 (2 мин.), Гафонова, Снопова — 5, Тарасова — 1 (4 мин.).
"Кубань": Калинина (5/28=17%), Михайлюта (3/13=23%); Давиденко, Голуб — 12/5, Савинова — 1, Гаряева — 2, Голикова (4 мин.), Матлашова — 2, Наливко, Фролова — 5 (4 мин.), Баркалова — 3, Вернигорова (4 мин.), Фанина — 3.
Изменения в счете (каждые 5 мин.): 1:2, 4:5, 6:6, 10:10, 13:12, 17:13, 20:15, 21:19, 25:21, 29:24, 32:26, 33:28.
Волга Ньюс: последние новости
Самарский батутист Михаил Мельник стал двукратным призером чемпионата Европы Легенда FIFA Иван Кордоба откроет в Самаре Парк футбола ЧМ-2018 В отношении "Фарм СКД" и "Новофарм" возбуждено дело за ограничение конкуренции
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия проиграла в Чехии всё80
Винер жестко обошлась с Мамун32
Дзюба сохранил свои миллионы3
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Шипулин подхватил болезнь поцелуев9
Видео
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение