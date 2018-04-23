В Тольятти «Лада» обыграла «Кубань» 

Волга Ньюс: последние новости

Самарский батутист Михаил Мельник стал двукратным призером чемпионата Европы

Легенда FIFA Иван Кордоба откроет в Самаре Парк футбола ЧМ-2018

В отношении "Фарм СКД" и "Новофарм" возбуждено дело за ограничение конкуренции