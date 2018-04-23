Ещё
Полузащитник «Ювентуса»: судьба чемпионства в наших руках
Далее:
Читайте также:
Ещё

Полузащитник «Ювентуса»: судьба чемпионства в наших руках 

Газета.Ru 19 минут назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо подвел итоги матча 34-го тура чемпионата Италии, в котором туринская команда уступила «Наполи». По мнению игрока, преимущество в борьбе за чемпионство на стороне «старой синьоры», передает "Советский спорт".
"Мы плохо сыграли, но должны продолжать верить в себя. Мы все еще лидируем, все в наших руках. После множества матчей этого сезона мы могли немного устать, но в следующие 20 дней нам надо много работать и вернуть свою форму. Мы должны помнить: преимущество у нас, все в наших руках", — цитирует Куадрадо Football Italia.
Ранее сообщалось, что «Наполи» в гостях обыграл «Ювентус» со счетом 1:0.
Таким образом, неаполитанцы сократили отставание от «Юве» до одного очка. Туринцы продолжают лидировать в национальном первенстве, имея в своем активе 85 баллов.
Газета.Ru: последние новости
Игрок "Манчестер Юнайтед" Погба рассказал о взаимоотношениях с тренером Моуринью Эксперт: можно ожидать сохранения преемственности стиля игры сборной России Российские керлингисты уступили эстонцам на чемпионате мира в дабл-миксте
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дзюба держит слово: заплатил деньги и отплатил «Зениту»3
Россия проиграла в Чехии всё83
Фанаты «Зенита» обратились к Дзюбе1
Шипулин подхватил болезнь поцелуев9
Зарипов предложил переименовать Кубок Гагарина
Видео
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение