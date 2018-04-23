Полузащитник «Ювентуса»: судьба чемпионства в наших руках

Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо подвел итоги матча 34-го тура чемпионата Италии, в котором туринская команда уступила «Наполи». По мнению игрока, преимущество в борьбе за чемпионство на стороне «старой синьоры», передает "Советский спорт"

"Мы плохо сыграли, но должны продолжать верить в себя. Мы все еще лидируем, все в наших руках. После множества матчей этого сезона мы могли немного устать, но в следующие 20 дней нам надо много работать и вернуть свою форму. Мы должны помнить: преимущество у нас, все в наших руках", — цитирует Куадрадо Football Italia.

Ранее сообщалось, что «Наполи» в гостях обыграл «Ювентус» со счетом 1:0.

Таким образом, неаполитанцы сократили отставание от «Юве» до одного очка. Туринцы продолжают лидировать в национальном первенстве, имея в своем активе 85 баллов.