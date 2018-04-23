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Турнир прогнозов: итоги 48 тура
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Турнир прогнозов: итоги 48 тура 

Soccer News 23 минуты назад
Фото: Soccer News
Завершился 48-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов. В нем приняли участие 12 человек.
Лучше всех выступили WhiteWolff и Пьянь, набравшие по 11 очков. Также хороший результат показал ВВМ — 10 баллов.
В общем зачете продолжает лидировать lyavon. А вот дальше произошли изменения. Набравший хороший ход ВВМ ворвался в первую тройку и вступил в борьбу за лидерство. Yas откатился на четвертую позицию.
Полностью таблица выглядит так:
1. lyavon — 424  2-3. Taivin, BBM — 417  4. Yas — 409  5. WhiteWolff — 402  6. Зенден — 400  7. SAMUELL — 384  8. lopatasamolet — 382  9. Пьянь — 380  10. РеалЕкатеринбург — 375  11. ali — 360  12. Алексей — 357  13. liverpool40 — 266  14. Хас — 187  15. TurculeC — 186  16. Strateg — 180  17. scouser17 — 176  18. evgenpesh — 144  19. Джонни — 130  20. Предсказатель — 104  21. Cum Deo — 60  22. tyler37 — 53  23. madmax1973 — 35  24. Yukon — 23  25-26. Михаил, Богдан — 20  27. Димон — 18  28. Иван — 17  29-31. Mathis, дайм, Болат — 15  32. VGA — 14  33-37. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий, madmax1973, али — 13  38-39. Fantastic, Hovsik — 12  40-43. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA — 10  44-46. nik name, влад, алекс 050608 — 9  47-49. Betor, Hovsik, Эд — 8  50-54. assanaly, Ani, Бос, chernysh, Thorwald — 7  55-57. boing330, никита, Фанат РМ — 6  58-62. Владимир Евгеньевич, СR7, Димас, KREED, ramil.khasanov.88@list.ru — 5  63-66. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо — 4  67. Ren4ik — 3  68. Илья — 2  69. dimabaev — 1
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