Турнир прогнозов: итоги 48 тура

Завершился 48-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов. В нем приняли участие 12 человек.

Лучше всех выступили WhiteWolff и Пьянь, набравшие по 11 очков. Также хороший результат показал ВВМ — 10 баллов.

В общем зачете продолжает лидировать lyavon. А вот дальше произошли изменения. Набравший хороший ход ВВМ ворвался в первую тройку и вступил в борьбу за лидерство. Yas откатился на четвертую позицию.

Полностью таблица выглядит так:

1. lyavon — 424 2-3. Taivin, BBM — 417 4. Yas — 409 5. WhiteWolff — 402 6. Зенден — 400 7. SAMUELL — 384 8. lopatasamolet — 382 9. Пьянь — 380 10. РеалЕкатеринбург — 375 11. ali — 360 12. Алексей — 357 13. liverpool40 — 266 14. Хас — 187 15. TurculeC — 186 16. Strateg — 180 17. scouser17 — 176 18. evgenpesh — 144 19. Джонни — 130 20. Предсказатель — 104 21. Cum Deo — 60 22. tyler37 — 53 23. madmax1973 — 35 24. Yukon — 23 25-26. Михаил, Богдан — 20 27. Димон — 18 28. Иван — 17 29-31. Mathis, дайм, Болат — 15 32. VGA — 14 33-37. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий, madmax1973, али — 13 38-39. Fantastic, Hovsik — 12 40-43. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA — 10 44-46. nik name, влад, алекс 050608 — 9 47-49. Betor, Hovsik, Эд — 8 50-54. assanaly, Ani, Бос, chernysh, Thorwald — 7 55-57. boing330, никита, Фанат РМ — 6 58-62. Владимир Евгеньевич, СR7, Димас, KREED, ramil.khasanov.88@list.ru — 5 63-66. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо — 4 67. Ren4ik — 3 68. Илья — 2 69. dimabaev — 1