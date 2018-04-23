Гол Доста с пенальти оставил «Спортинг» в чемпионской гонке

«Спортинг» продолжает до конца бороться за самые высокие места. Лиссабонцы в матче 31-го тура Лиги НОС на своем поле минимально одолели «Боавишту» — 1:0. Единственный гол в активе Баса Доста на 26-й минуте, с пенальти.

"Спортинг" до трёх очков сократил отставание от лидирующей «Бенфики».

Протокол игры

Спортинг Л Боавишта

(1:0) Дост Бас 26'

Запасные: Монтеро Фреди • Рибейру Рубен • Думбия Сейду • Сален Ромен

Вагнер да Силва • Талоша Жоау • Робсон Жануариу • Рафаэл Бранко 45' • Карраса Моура 86' (Бруну Витор (86') • Матеуш Галиану 58' (Таар Аймен (58') • Мандьянг Идрисса 55' • Эшпинью Фабиу 70' 81' (Педру Руй III (81') • Ренату Сантуш 70' • Нжие Юсуфа • Рошинья Кошта 68'

Запасные: Асис Жиованас • Мескита Тьягу • Кука Миранда • Эду Машаду

22 апреля. Стадион «Жозе Алваладе» (Лиссабон).