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Гол Доста с пенальти оставил «Спортинг» в чемпионской гонке
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Гол Доста с пенальти оставил «Спортинг» в чемпионской гонке 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Спортинг» продолжает до конца бороться за самые высокие места. Лиссабонцы в матче 31-го тура Лиги НОС на своем поле минимально одолели «Боавишту» — 1:0. Единственный гол в активе Баса Доста на 26-й минуте, с пенальти.
"Спортинг" до трёх очков сократил отставание от лидирующей «Бенфики».
Протокол игры
Спортинг Л  Боавишта
(1:0) Дост Бас 26'
Патрисиу Руй • Ристовски СтефанКоатес Себастьян • Матьё Жереми 46' (Петрович Радосав (46') • Коэнтрау Фабиу 90' (Агбеньену Лумор (90') • Фернандеш Бруну • Батталья РодригоРуис Брайан 22' • Желсон Мартиньш • Дост Бас • Акунья Маркос 77' (Мишич Йосип (77')
Запасные: Монтеро Фреди • Рибейру Рубен • Думбия Сейду • Сален Ромен
Вагнер да Силва • Талоша Жоау • Робсон Жануариу • Рафаэл Бранко 45' • Карраса Моура 86' (Бруну Витор (86') • Матеуш Галиану 58' (Таар Аймен (58') • Мандьянг Идрисса 55' • Эшпинью Фабиу 70' 81' (Педру Руй III (81') • Ренату Сантуш 70' • Нжие Юсуфа • Рошинья Кошта 68'
Запасные: Асис Жиованас • Мескита Тьягу • Кука Миранда • Эду Машаду
22 апреля. Стадион «Жозе Алваладе» (Лиссабон).
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