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«Челси» не спешит расставаться с Конте
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«Челси» не спешит расставаться с Конте 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Лондонский «Челси» не спешит расставаться со своим главным тренером Антонио Конте, информирует Mirror.
Так, по сведениям издания, в случае увольнения своего наставника «аристократы» будут вынуждены заплатить ему 11 миллионов евро в виде неустойки. Поэтому клуб рассчитывает по окончанию текущего сезона сесть за стол переговоров с итальянцем, чтобы снизить эту сумму. В «Челси» рассчитывают, что летом 48-летний специалист будет иметь на руках предложения о продолжении своей карьеры, ввиду чего он также будет заинтересован в разрыве действующего контракта.
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