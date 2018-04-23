«Челси» не спешит расставаться с Конте

Лондонский «Челси» не спешит расставаться со своим главным тренером Антонио Конте, информирует Mirror.

Так, по сведениям издания, в случае увольнения своего наставника «аристократы» будут вынуждены заплатить ему 11 миллионов евро в виде неустойки. Поэтому клуб рассчитывает по окончанию текущего сезона сесть за стол переговоров с итальянцем, чтобы снизить эту сумму. В «Челси» рассчитывают, что летом 48-летний специалист будет иметь на руках предложения о продолжении своей карьеры, ввиду чего он также будет заинтересован в разрыве действующего контракта.