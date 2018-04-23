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Сарри: «Победа над „Ювентусом“ слабо повлияла на общую картину»
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Сарри: «Победа над „Ювентусом“ слабо повлияла на общую картину» 

SPORT24.ru 1 час назад
Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри прокомментировал гостевую победу над «Ювентусом» (1:0) в 34-м туре Серии А.
”Матч не был идеальным. Повысь мы темп пораньше, могли бы закончить все побыстрее. Мы хотели забрать инициативу и заставить «Ювентус» играть только на контратаках. Мы контролировали матч и победа стала логичным исходом игры.
Мы осчастливили наших невероятных фанатов, но «Ювентус» остается впереди. И шансы обогнать их все еще весьма малы. Победа здесь всегда великолепна, но надо понимать, что это один матч и он слабо повлиял на общую картину.
Я всегда говорил, что на данном этапе «Наполи» не может планировать свой успех, ведь есть более экономически сильные клубы. Мы можем планировать технический и тактический рост команды, реализовать потенциал команды на 105%, но это не гарантирует нам результата", — цитирует Сарри Football-Italia.
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