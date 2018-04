В Англии объявили сборную сезона

Профессиональная футбольная ассоциация объявила сборную сезона в Премьер-лиге.

В сборную вошли:

The PFA @premierleague Team of the Year! #PFAAwards @OfficialPanini pic.twitter.com/ZVOQAJZpCN

— PFA (@PFA) 22 апреля 2018 г.