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В Англии объявили сборную сезона
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В Англии объявили сборную сезона 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Профессиональная футбольная ассоциация объявила сборную сезона в Премьер-лиге.
В сборную вошли:
Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед") — Кайл Уокер ("Манчестер Сити"), Ян Вертонген ("Тоттенхэм"), Николас Отаменди ("Манчестер Сити"), Маркос Алонсо ("Челси") — Кристиан Эриксен ("Тоттенхэм"), Кевин де Брёйне ("Манчестер Сити"), Давид Сильва ("Манчестер Сити") — Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити") — Гарри Кейн ("Тоттенхэм").
The PFA @premierleague Team of the Year! #PFAAwards @OfficialPanini pic.twitter.com/ZVOQAJZpCN
— PFA (@PFA) 22 апреля 2018 г.
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