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Лерой Зане — лучший молодой игрок года в Англии по версии PFA
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Лерой Зане — лучший молодой игрок года в Англии по версии PFA 

Чемпионат.com 44 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Зане был признан лучшим молодым игроком по итогам нынешнего сезона английской Премьер-лиги, ассоциацией профессиональных футболистов Англии (PFA).
В 28 матчах Премьер-лиги 22-летний немецкий полузащитник отметился 9 голами и 12 результативными передачами.
На звание лучшего молодого футболиста года в Англии по версии PFA также претендовали: Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Эдерсон Мораес («Манчестер Сити»), Маркус РашфордМанчестер Юнайтед»), Райан Сесеньон («Фулхэм») и Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»).
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