Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Зане был признан лучшим молодым игроком по итогам нынешнего сезона английской Премьер-лиги, ассоциацией профессиональных футболистов Англии (PFA).
В 28 матчах Премьер-лиги 22-летний немецкий полузащитник отметился 9 голами и 12 результативными передачами.
На звание лучшего молодого футболиста года в Англии по версии PFA также претендовали: Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Эдерсон Мораес («Манчестер Сити»), Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), Райан Сесеньон («Фулхэм») и Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»).