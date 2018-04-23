Почеттино: «В следующем розыгрыше Кубка Англии задействуем детский состав»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино недоволен тем, как общественность оценивает прогресс команды.

В последние годы «шпоры» сделали несколько шагов вперёд, но они не завоёвывали трофеев уже 10 лет.