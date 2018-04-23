Почеттино: «В следующем розыгрыше Кубка Англии задействуем детский состав» 

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино недоволен тем, как общественность оценивает прогресс команды.
В последние годы «шпоры» сделали несколько шагов вперёд, но они не завоёвывали трофеев уже 10 лет.
"Да, я думаю, что в следующем розыгрыше Кубка Англии мы задействуем детский состав. Меня критикуют, когда мы не побеждаем, хотя восприятие нашей команды не всегда реалистично. В следующем сезоне, возможно, выпустим на поле детей, чтобы они получили бесценный опыт и прочее. Тогда мы не окажемся в сложившейся ситуации", — цитирует Почеттино The Guardian.