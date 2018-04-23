Команда Южной Кореи победила на StarCraft II: NationWars V

Сборная Южной Кореи в составе Ли INnoVation Син Хёна, Мун MMA Хён Вонга и Эо soO Юн Су обыграла сборную Нидерландов в финале StarCraft II: NationWars V. Матч завершился со счетом 5:3. Победитель забрал половину призового фонда — $25 тыс.

Сетка плей-офф:

Стадия плей-офф прошла по системе single-elimination. Участники сыграли четвертьфиналы в онлайне, а полуфиналы и финал состоялись в Париже на фестивале Play Paris 2018.

Турнир NationWars V прошел с 29 марта по 22 апреля. 16 национальных команд разыграли базовый призовой фонд $50 тыс. К призу также добавятся деньги, собранные через краудфандинг.

Распределение базового призового фонда:

1 место — Южная Корея — $25 000;2 место — Нидерланды — $12 500;3-4 место — Мексика, Финляндия — по $6 250.