Ещё
Агент Оджиджа-Офоэ опроверг информацию об интересе «Краснодара» к игроку
Далее:
Читайте также:
Ещё

Агент Оджиджа-Офоэ опроверг информацию об интересе «Краснодара» к игроку 

Чемпионат.com 55 минут назад
Футбольный клуб «Краснодар» не интересуется полузащитником «Олимпиакоса» Вадисом Оджиджа-Офоэ, который может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщил агент игрока Кристоф Хенротай.
«Оджиджа-Офоэ может перейти в «Краснодар»? Нет. В этом нет и доли правды», — сказал Хенротай в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее «Краснодар» уже хотел купить бельгийца летом прошлого года, когда тот выступал за «Легию», но в итоге футболист предпочел перейти в «Олимпиакос».
Главным претендентом на футболиста теперь является «Лидс Юнайтед», желающий взять хавбека в аренду.
Чемпионат.com: последние новости
«Атлетико» сыграл вничью с «Бетисом» перед полуфинальным матчем ЛЕ с «Арсеналом» Вратарь России U18: неприятно проигрывать, вели с финнами 4:2 — и уступили Линекер: Венгер дал очень многое футболу в Англии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия проиграла в Чехии всё81
Винер жестко обошлась с Мамун34
Дзюба сохранил свои миллионы5
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Шипулин подхватил болезнь поцелуев9
Видео
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение