Агент Оджиджа-Офоэ опроверг информацию об интересе «Краснодара» к игроку

Футбольный клуб «Краснодар» не интересуется полузащитником «Олимпиакоса» Вадисом Оджиджа-Офоэ, который может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщил агент игрока Кристоф Хенротай.

«Оджиджа-Офоэ может перейти в «Краснодар»? Нет. В этом нет и доли правды», — сказал Хенротай в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым

Ранее «Краснодар» уже хотел купить бельгийца летом прошлого года, когда тот выступал за «Легию», но в итоге футболист предпочел перейти в «Олимпиакос».

Главным претендентом на футболиста теперь является «Лидс Юнайтед», желающий взять хавбека в аренду.