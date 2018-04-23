«Манчестер Сити» готов заплатить 130 миллионов евро за игрока «Реала»

Так, сообщается, что уже ближайшим летом за 22-летнего игрока «сливочных» «горожане» готовы будут выложить 130 миллионов евро. В подписании перспективного игрока заинтересован лично главный тренер новоиспеченных чемпионов Англии Хосеп Гвардиола, поэтому владельцы клуба намерены сделать все от себя зависящее, чтобы удовлетворить запросы своего наставника.

В нынешнем сезоне Асенсио забил 10 мячей и сделал 4 результативные передачи в 46 матчах за «Реал».