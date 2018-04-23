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Майк Бэбкок: Мы быстро повели в счете, а затем сумели выстоять
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Майк Бэбкок: Мы быстро повели в счете, а затем сумели выстоять 

Советский спорт 29 минут назад
— Не знаю, насколько сработали именно перестановки в звеньях — знаю только, что все ребята были вовлечены в игру. Нам удался отличный старт и, разумеется, здорово отработали бригады меньшинства. Мы оставались в меньшинстве шесть раз, включая три на пять… Мы быстро повели в счете, а затем сумели выстоять. Конечно, мы предпочли бы не получать всех этих удалений, а провести больше времени в зоне атаки, утомляя соперников. В любом случае это большая победа для нашей команды. Теперь у нас будет возможность еще раз сыграть дома, — передает слова Бэбкока официальный сайт НХЛ.
После этой игры счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Брюинз». Шестой матч серии состоится 24 апреля и пройдет на льду арены «Эйр Канада Центр» в Торонто.
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