Майк Бэбкок: Мы быстро повели в счете, а затем сумели выстоять

— Не знаю, насколько сработали именно перестановки в звеньях — знаю только, что все ребята были вовлечены в игру. Нам удался отличный старт и, разумеется, здорово отработали бригады меньшинства. Мы оставались в меньшинстве шесть раз, включая три на пять… Мы быстро повели в счете, а затем сумели выстоять. Конечно, мы предпочли бы не получать всех этих удалений, а провести больше времени в зоне атаки, утомляя соперников. В любом случае это большая победа для нашей команды. Теперь у нас будет возможность еще раз сыграть дома, — передает слова Бэбкока официальный сайт НХЛ.

После этой игры счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Брюинз». Шестой матч серии состоится 24 апреля и пройдет на льду арены «Эйр Канада Центр» в Торонто.