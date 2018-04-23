Ещё
Бускетс получил два выгодных предложения
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бускетс получил два выгодных предложения 

Soccer News 25 минут назад
Фото: Soccer News
Полузащитник каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс получил два выгодных предложения, информирует испанская пресса.
Так, сообщается, что на 29-летнего хавбека «сине-гранатовых» нацелились «Манчестер Сити» и ПСЖ. Однако предложение второго уже было отклонено игроком, который не желает перебираться чемпионат, где отсутствует конкуренция. При этом не исключается, что Бускетс может пойти на условия «горожан», которые могут соблазнить его высокой зарплатой и возможностью снова поработать с Хосепом Гвардиолой.
Soccer News: последние новости
Луис Суарес назвал игрока, который сможет заменить его в "Барселоне" "Челси" не спешит расставаться с Конте Турнир прогнозов: итоги 48 тура
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия проиграла в Чехии всё81
Винер жестко обошлась с Мамун33
Дзюба сохранил свои миллионы5
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Шипулин подхватил болезнь поцелуев9
Видео
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение