По году за миллион. В Магадане вынесли приговор экс-бухгалтеру детсада

Вынесен приговор бывшему бухгалтеру магаданского МБОУ «Начальная школа — детский сад № 72». Она признана виновной в хищении четырех миллионов рублей.

Установлено, что 46-летняя подсудимая направляла в банк распоряжения о перечислении на свой счет сумм в разы превышающих размер причитающейся ей зарплаты. В течение года она похитила более 4 млн рублей.

Подсудимая признала свою вину, сообщает ИА MagadanMedia. Ущерб она не возместила, рассказать на что пошли похищенные деньги она тоже не смогла.

Женщину приговорили к четырем годам условно с испытательным сроком четыре года. Кроме того суд постановил взыскать с нее 4,2 млн рублей.

На прошлой неделе Магаданский городской суд вынес приговор бывшему сотруднику Росгвардии. Он признан виновным в избиении задержанного.