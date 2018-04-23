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По году за миллион. В Магадане вынесли приговор экс-бухгалтеру детсада
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По году за миллион. В Магадане вынесли приговор экс-бухгалтеру детсада 

РИА «ФедералПресс» 27 минут назад
Фото: ИА "КОЛЫМА-ИНФОРМ"
Вынесен приговор бывшему бухгалтеру магаданского МБОУ «Начальная школа — детский сад № 72». Она признана виновной в хищении четырех миллионов рублей.
Установлено, что 46-летняя подсудимая направляла в банк распоряжения о перечислении на свой счет сумм в разы превышающих размер причитающейся ей зарплаты. В течение года она похитила более 4 млн рублей.
Подсудимая признала свою вину, сообщает ИА MagadanMedia. Ущерб она не возместила, рассказать на что пошли похищенные деньги она тоже не смогла.
Женщину приговорили к четырем годам условно с испытательным сроком четыре года. Кроме того суд постановил взыскать с нее 4,2 млн рублей.
На прошлой неделе Магаданский городской суд вынес приговор бывшему сотруднику Росгвардии. Он признан виновным в избиении задержанного.
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