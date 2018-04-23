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Билялетдинов: я ждал этого момента долгие годы
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Билялетдинов: я ждал этого момента долгие годы 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Главный тренер казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу своей команды в Кубке Гагарина. Ранее казанцы по итогам пяти матчей обыграли ЦСКА и в третий раз в истории завоевали трофей.
"Я ждал этого момента долгие годы. И вся команда для этого работала, не покладая сил. Я очень рад за своих спортсменов, которые добились такого результата, — сказал Билялетдинов, которого цитирует ТАСС. — За прошедшие восемь лет Кубок Гагарина не изменился, время пролетело очень быстро, побед хочется всегда, но не всегда получается. Но мы много работали, а результат обязательно придет".
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