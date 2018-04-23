Экс-тренер СКА оценил игру сборной России на чешском этапе Евротура 

Бывший тренер петербургского СКА Рафаил Ишматов подвел итоги чешского этапа Евротура для сборной России.
"Было очевидно, что новый тренерский штаб в значительной степени перетасует состав и звенья, чтобы проверить как можно больше новичков. К сожалению, наши ребята допустили много ошибок, хотя выдавали качественные отрезки во всех трех матчах. В любом случае, есть понимание, над чем надо работать", — цитирует Ишматова газета «Известия».
На чешском этапе Евротура сборная России потерпела три поражения и заняла последнее место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» Иван Проворов вызван в сорную России для подготовки к чемпионату мира.