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Экс-тренер СКА оценил игру сборной России на чешском этапе Евротура
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Экс-тренер СКА оценил игру сборной России на чешском этапе Евротура 

Газета.Ru 29 минут назад
Бывший тренер петербургского СКА Рафаил Ишматов подвел итоги чешского этапа Евротура для сборной России.
"Было очевидно, что новый тренерский штаб в значительной степени перетасует состав и звенья, чтобы проверить как можно больше новичков. К сожалению, наши ребята допустили много ошибок, хотя выдавали качественные отрезки во всех трех матчах. В любом случае, есть понимание, над чем надо работать", — цитирует Ишматова газета «Известия».
На чешском этапе Евротура сборная России потерпела три поражения и заняла последнее место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» Иван Проворов вызван в сорную России для подготовки к чемпионату мира.
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