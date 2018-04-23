Экс-тренер СКА оценил игру сборной России на чешском этапе Евротура

Бывший тренер петербургского СКА Рафаил Ишматов подвел итоги чешского этапа Евротура для сборной России.

"Было очевидно, что новый тренерский штаб в значительной степени перетасует состав и звенья, чтобы проверить как можно больше новичков. К сожалению, наши ребята допустили много ошибок, хотя выдавали качественные отрезки во всех трех матчах. В любом случае, есть понимание, над чем надо работать", — цитирует Ишматова газета «Известия»

На чешском этапе Евротура сборная России потерпела три поражения и заняла последнее место в турнирной таблице.