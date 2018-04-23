Ещё
Рафаил Ишматов: Проблемой сборной было то, что олимпийцы эмоционально истощились после тяжелого сезона
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рафаил Ишматов: Проблемой сборной было то, что олимпийцы эмоционально истощились после тяжелого сезона 

Советский спорт 45 минут назад
— Было очевидно, что новый тренерский штаб в значительной степени перетасует состав и звенья, чтобы проверить как можно больше новичков. К сожалению, наши ребята допустили много ошибок, хотя выдавали качественные отрезки во всех трёх матчах. В любом случае, есть понимание, над чем надо работать.
Алексей Бывальцев: Есть желание попасть в состав сборной на чемпионат мира в Дании
Во многом проблемой сборной было то, что олимпийцы эмоционально истощились после такого тяжелого сезона. Ребятам очень тяжело далась эта победа. Было огромное давление, большое ожидание болельщиков и всей страны, соскучившихся по таким большим победам. Поэтому неудивительно, что определенный эмоциональный спад после триумфа в Корее у ребят наступил. Тем более, большинство из них играют в СКА и ЦСКА, для которых почти без отдыха возобновился сезон в КХЛ, шли тяжелые матчи плей-офф. Поэтому обновление состава штабом сборной логично, — цитирует Ишматова газета «Известия».
Напомним, сборная России проиграла все три матча на «Чешских играх» со счетом 1:2.
Советский спорт: последние новости
Дмитрий Парфенов: Такой пенальти, как у "Амкара", не поставили бы "Зениту" и "Спартаку" «Ювентус» - «Наполи». Стартовые составы Массимилиано Аллегри: Я всем доволен в «Ювентусе» и нахожусь в полной гармонии с клубом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия проиграла в Чехии всё83
Винер жестко обошлась с Мамун33
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Шипулин подхватил болезнь поцелуев9
Фанаты «Зенита» обратились к Дзюбе
Видео
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение