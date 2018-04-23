Рафаил Ишматов: Проблемой сборной было то, что олимпийцы эмоционально истощились после тяжелого сезона

— Было очевидно, что новый тренерский штаб в значительной степени перетасует состав и звенья, чтобы проверить как можно больше новичков. К сожалению, наши ребята допустили много ошибок, хотя выдавали качественные отрезки во всех трёх матчах. В любом случае, есть понимание, над чем надо работать.

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газета «Известия». Во многом проблемой сборной было то, что олимпийцы эмоционально истощились после такого тяжелого сезона. Ребятам очень тяжело далась эта победа. Было огромное давление, большое ожидание болельщиков и всей страны, соскучившихся по таким большим победам. Поэтому неудивительно, что определенный эмоциональный спад после триумфа в Корее у ребят наступил. Тем более, большинство из них играют в СКА и ЦСКА, для которых почти без отдыха возобновился сезон в КХЛ, шли тяжелые матчи плей-офф. Поэтому обновление состава штабом сборной логично, — цитирует Ишматова

Напомним, сборная России проиграла все три матча на «Чешских играх» со счетом 1:2.