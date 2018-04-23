Павел Бучневич: «В „Рейнджерс“ есть стереотип о русских игроках»

Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич в интервью «СЭ» объяснил, почему получал мало игрового времени в этом сезоне.

— Как у вас строились отношения с главным тренером?

— Да он особо с игроками не разговаривал. Что-то мне на собраниях говорили о «борьбе за шайбу», но на этом все. Как-то я оказался на трибуне, хотя даже не понял причину. Был еще странный момент. Если команда уступала, то в третьем периоде я играл много. А если побеждала, то все время просиживал на скамейке.

— Как думаете, почему?

— Думаю, что это стереотипы о русских игроках. Типа, если ты из России, то не умеешь играть в обороне. Но это мне так кажется. При этом в конце сезона меня вписывали в меньшинство.

— Как это вписывали?

— Когда сочетания объявляют, то называют звенья для большинства, для меньшинства.

— И вы играли в меньшинстве.

— В том-то и дело, что нет. Команда половину периода играет в меньшинстве, я вписан во второй поток, но так ни разу и не появлялся на льду. ( Алексей ШЕВЧЕНКО

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