Конте: «Мората — важный игрок для „Челси“

Главный тренер «Челси» Антонио Конте после победы над «Саутгемптоном» в полуфинале Кубка Англии (2:0), подчеркнул, что испанский нападающий Альваро Мората по-прежнему важен для команды, несмотря на успехи француза Оливье Жиру.

«Я рад, что нам удалось подписать Жиру. Мне был нужен футболист его типа, физически мощный, способный держать мяч и поддерживать комбинационную игру с полузащитниками.

Мората — важный игрок. Он моложе Оливье и пока не имеет такого же опыта. Он обладает меньшими физическими габаритами, но демонстрирует великолепную скорость при игре в свободных зонах. Я доволен обоими своими нападающими.

Я знал, что нам предстоит играть против трех физически сильных центральных защитников, и поэтому выбрал Жиру. Однако выход Мораты на замену также сыграл важную роль в матче. То же я могу сказать о Педро и Бакайоко», — цитирует Конте.