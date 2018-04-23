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Конте: «Мората — важный игрок для „Челси“
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Конте: «Мората — важный игрок для „Челси“ 

SPORT24.ru 21 минуту назад
Главный тренер «Челси» Антонио Конте после победы над «Саутгемптоном» в полуфинале Кубка Англии (2:0), подчеркнул, что испанский нападающий Альваро Мората по-прежнему важен для команды, несмотря на успехи француза Оливье Жиру.
«Я рад, что нам удалось подписать Жиру. Мне был нужен футболист его типа, физически мощный, способный держать мяч и поддерживать комбинационную игру с полузащитниками.
Мората — важный игрок. Он моложе Оливье и пока не имеет такого же опыта. Он обладает меньшими физическими габаритами, но демонстрирует великолепную скорость при игре в свободных зонах. Я доволен обоими своими нападающими.
Я знал, что нам предстоит играть против трех физически сильных центральных защитников, и поэтому выбрал Жиру. Однако выход Мораты на замену также сыграл важную роль в матче. То же я могу сказать о Педро и Бакайоко», — цитирует Конте.
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