Валерий Каменский: Три Кубка Гагарина за десять лет — фантастический результат!

— Можно только поздравить клуб, город и республику с такой победой. Три Кубка Гагарина за 10 лет — фантастический результат! Весь сезон «Ак Барс» демонстрировал стабильные результаты, играл ровно и дисциплинированно. Эта команда была хорошо укомплектована и в каждом матче четко выполняла тренерское задание. Это стало залогом успеха.

газета «Известия». Зинэтула Хайдарович имеет громадный опыт больших побед — как в качестве игрока, так и в качестве тренера. Он всегда старается ничего не упускать, очень внимателен к любой мелочи, которая может повлиять на исход матча. И не останавливается в развитии, — приводит слова Каменского

Напомним, в воскресенье «Ак Барс» взял верх над ЦСКА (1:0) и завершил серию со счетом 4-1 в свою пользу. Для казанской команды это третий Кубок Гагарина в истории.