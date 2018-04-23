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Валерий Каменский: Три Кубка Гагарина за десять лет — фантастический результат!
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Валерий Каменский: Три Кубка Гагарина за десять лет — фантастический результат! 

Советский спорт 1 час назад
— Можно только поздравить клуб, город и республику с такой победой. Три Кубка Гагарина за 10 лет — фантастический результат! Весь сезон «Ак Барс» демонстрировал стабильные результаты, играл ровно и дисциплинированно. Эта команда была хорошо укомплектована и в каждом матче четко выполняла тренерское задание. Это стало залогом успеха.
Зинэтула Хайдарович имеет громадный опыт больших побед — как в качестве игрока, так и в качестве тренера. Он всегда старается ничего не упускать, очень внимателен к любой мелочи, которая может повлиять на исход матча. И не останавливается в развитии, — приводит слова Каменского газета «Известия».
Напомним, в воскресенье «Ак Барс» взял верх над ЦСКА (1:0) и завершил серию со счетом 4-1 в свою пользу. Для казанской команды это третий Кубок Гагарина в истории.
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