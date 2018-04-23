ФК «Уфа» на выезде добыла ничью в игре с лидером чемпионата «Локомотивом»

Футбольный клуб «Уфа» в матче 27-го тура Чемпионата России встретился 22 апреля в Москве с главным претендентом на чемпионство — московским «Локомотивом». Матч завершился вничью 0:0.

В первом тайме хозяева сразу «оседлали» середину поля и повели неторопливые атаки на ворота гостей. Однако москвичам не хватало скорости, и уфимцы, умело подстраховывая друг друга, не позволили сопернику создать, по сути, ни одного опасного момента у своих ворот.

После перерыва «Локомотив» начал играть активнее и несколько раз был близок к тому, чтобы открыть счёт. Но удар Антона Мирончука с угла вратарской пришёлся мимо ворот, а в следующем эпизоде уфимцев после розыгрыша штрафного выручил голкипер Беленов. У гостей тоже был ряд опасных атак, реальную возможность упустил Фатаи, пробив с близкого расстояния слишком тихо.