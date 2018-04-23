Ещё
ФК «Уфа» на выезде добыла ничью в игре с лидером чемпионата «Локомотивом»
Далее:
Читайте также:
Ещё

ФК «Уфа» на выезде добыла ничью в игре с лидером чемпионата «Локомотивом» 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Футбольный клуб «Уфа» в матче 27-го тура Чемпионата России встретился 22 апреля в Москве с главным претендентом на чемпионство — московским «Локомотивом». Матч завершился вничью 0:0.
В первом тайме хозяева сразу «оседлали» середину поля и повели неторопливые атаки на ворота гостей. Однако москвичам не хватало скорости, и уфимцы, умело подстраховывая друг друга, не позволили сопернику создать, по сути, ни одного опасного момента у своих ворот.
После перерыва «Локомотив» начал играть активнее и несколько раз был близок к тому, чтобы открыть счёт. Но удар Антона Мирончука с угла вратарской пришёлся мимо ворот, а в следующем эпизоде уфимцев после розыгрыша штрафного выручил голкипер Беленов. У гостей тоже был ряд опасных атак, реальную возможность упустил Фатаи, пробив с близкого расстояния слишком тихо.
В итоге матч так и закончился нулевой ничьей, после которой «Уфа» набрала 36 очков — столько же имеют тульский «Арсенал» и «Урал» из Екатеринбурга. Эти команды расположились на 6-8 местах в турнирной таблице. «Локомотив» сохранил позицию лидера премьер-лиги. Следующую игру уфимцы проведут 30 апреля дома. Их соперником будет аутсайдер чемпионата СКА-Хабаровск. Начало встречи в 13.30 уфимского времени.
АиФ-Уфа: последние новости
Паводок в Башкирии перешёл в наступление: под водой 4 дома, 33 подтоплены Жители Башкирии могут наблюдать паводковую ситуация на электронной карте Последние чемпионы страны. Кем стали «золотые» игроки «Салавата Юлаева»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия проиграла в Чехии всё83
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Шипулин подхватил болезнь поцелуев9
Жителей Крыма не пустят на финал Лиги чемпионов в Киеве2
Винер жестко обошлась с Мамун33
Видео
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение