Невероятные эмоции Проворова после вылета «Филадельфии» из Кубка Стэнли. Видео

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов эмоционально воспринял вылет своей команды из Кубка Стэнли. В шестом матче серии первого раунда с «Питтсбургом» (5:8) россиянин сделал результативную передачу, но набрал показатель "-4".

Ivan Provorov on the bench as the Flyers get eliminated. All heart. pic.twitter.com/bgBUGOnntd

— Brady Trettenero (@BradyTrett) 22 апреля 2018 г.