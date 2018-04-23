Салах: «Мечтал вернуться в АПЛ и доказать свой уровень»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах после получения награды лучшему игроку года АПЛ заявил, что мечтал вернуться в Англию и доказать свой уровень.

"С первого дня после моего ухода из «Челси» я думал о том, чтобы вернуться в Англию. В Лондоне мне не дали шанса, поэтому мечтал вновь перебраться сюда и доказать свой уровень. Я вернулся в АПЛ совсем другим игроком.

Очень рад получить эту награду. Мне нравится наша игра в нынешнем сезоне", — цитирует 25-летнего египтянина Goal.com.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Салах провел 33 матча и забил 31 гол.