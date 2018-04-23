Салах: «В „Челси“ я не получил своего шанса»

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах после получения награды лучшему игроку года АПЛ по версии PFA признался, что мечтал вернуться в Англию и доказать свой высокий уровень. Салах перешел в «Челси» из «Базеля» в январе 2014 года, но не смог стать важным игроком для лондонцев и через год был отдан в аренду «Фиорентине». Летом 2015 года Мохамед перебрался в «Рому», откуда и был куплен в «Ливерпуль» в июне минувшего года за € 42 млн ”С первого дня после моего ухода из АПЛ я думал о том, чтобы вернуться сюда. В «Челси» я не получил своего шанса, поэтому я хотел вернуться и показать себя во всей красе. Думаю, я вернулся в Англию совсем другим футболистом и человеком.

Я рад, потому что получил награду, рад за своих партнеров и доволен тем, что мы делаем в этом сезоне в Лиге чемпионов", — приводит слова Салаха Goal.