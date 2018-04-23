Прогноз на матч Спартак — Ахмат: обострят ли «красно-белые» борьбу в чемпионской гонке РФПЛ

"Спартак" — «Ахмат». Прогноз на матч 27-го тура российской Премьер-лиги (23.04.2018, 19:30 мск).

Московский «Спартак» упустил возможность завоевать трофей, который многие успели записать в актив «красно-белых», но москвичи вылетели в полуфинале Кубка России. Но не время команде Массимо Карреры горевать, ведь есть ещё шанс сохранить свой чемпионский титул в Премьер-лиге — в случае сегодняшней домашней победы над грозненским «Ахматом» действующий чемпион страны сократит отставания от «Локомотива» до четырёх очков за 3 тура до финиша. Букмекеры практически уверены, что так и будет — чистая победа «Спартака» в сегодняшнем матче оценивается коэффициентом 1.48.

Команда

"Спартак"

46:28 "Ахмат"

25:33 "Спартак"

С кубковыми турнирами у «Спартака» этой весной не сложилось. В Лиге Европы команда Массимо Карреры вылетела уже на стадии 1/16 финала от испанского «Атлетика» (1:3, 2:1). В Кубке России москвичи прошли в четвертьфинале «Крылья Советов» (3:1), но в минувшую среду сенсационно вылетели в финале от «Тосно» (1:1, по пен. 4:5). Особенно обидно для «красно-белых» то, что в матче с тосненцами они владели большой игровой инициативой, не реализовали много моментов, упустили победу на 88-й минуте, после чего проиграли серию послематчевых пенальти. В Премьер-лиге «Спартак» на прошлой неделе также оступился, проиграв в гостях «Уралу» (1:2). А ведь если бы в Екатеринбурге было взято 3 очка, то сегодня можно было бы сократить отставание от «Локомотива» в чемпионской гонке всего до одного очка.

"Ахмат"

"Ахмат", дважды сменивший главного тренера по ходу нынешнего сезона, вынужден бороться за выживание. После выездного поражения от казанского «Рубина» Михаил Галактионов подал в отставку, и на место «рулевого» пришёл Игорь Ледяхов , у которого старт с «зелёно-белыми» получился весьма удачным. В дебютном своём матче он с командой дома обыграл в ключевом матче «Тосно» (1:0), а в прошлую среду грозненцы с новым тренером смогли не проиграть в гостях «Локомотиву» (0:0). Тем не менее «Ахмат» ещё не может себя чувствовать в безопасности, имея столько же очков, сколько и «Амкар» находящийся на 13-й строчке в турнирной таблице — в зоне переходных матчей. В последних трёх турах чемпионата календарь у грозненцев не самый сложный, но всё-таки им нужно стараться зацепить хотя бы ничью на «Открытие Арене».

Ориентировочные составы

Где смотреть матч

Телеканалы «Наш футбол» (19:15 мск) и «Матч ТВ» (19:25 мск) покажут матч «Спартак» — «Ахмат» в прямом эфире. Подробная текстовая трансляция этой встречи будет проходить на портале LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Спартак" имеет преимущество над «Ахматом» по статистике личных встреч: +12=4-6, разница мячей 38:25. В прошлом чемпионском для себя сезоне спартаковцы дважды обыграли грозненцев всухую — 1:0 в Грозном и 3:0 в Москве. В нынешнем сезоне «Ахмат» в упорной борьбе проиграл дома «Спартаку» — 1:2 (Родолфо 70' (пен) — Глушаков 30', Мельгарехо 72').

Интересные факты

"Спартак" имеет 9-матчевую беспроигрышную серию в домашних матчах чемпионата (+7=2-0, 17:6);

"Спартак" является самой результативной командой чемпионата — 46 забитых голов;

"Спартак" забивал в каждом из последних девяти домашних матчей;

В последних шести матчах «Спартака» проходила ставка «Обе команды забьют»;

"Спартак" является лучшей командой чемпионата по результатам первых таймов (+15=9-2, 24:7);

"Спартак" является лучшей домашней командой чемпионата (+9=2-1, 24:9);

Игрок «Спартака» Куинси Промес является лучшим бомбардиром и ассистентом чемпионата — 14 голов и 7 голевых передач;

"Спартак" имеет 3-матчевую победную серию в очных матчах с «Ахматом» (+3=0-0, 6:1);

"Ахмат" ни разу не обыгрывал «Спартак» в Москве (+0=3-7, 4:20);

"Ахмат" имеет 8-матчевую безвыигрышную серию в выездных матчах чемпионата (+0=3-5, 7:13);

В пяти из последних семи матчей чемпионата «Ахмат» не забивал;

80% своих голов в чемпионате «Ахмат» забивает во вторых таймах.

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"