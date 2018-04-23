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Флешмоб-зарядка «Навстречу Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России»
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Флешмоб-зарядка «Навстречу Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России» 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ — 21 апреля в Санкт-Петербурге была проведена флешмоб-зарядка «Навстречу Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России», приуроченная к началу 50-дневного обратного отсчета до старта ЧЕ. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ — 21 апреля в Санкт-Петербурге была проведена флешмоб-зарядка «Навстречу Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России», приуроченная к началу 50-дневного обратного отсчета до старта ЧЕ. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ — 21 апреля в Санкт-Петербурге была проведена флешмоб-зарядка «Навстречу Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России», приуроченная к началу 50-дневного обратного отсчета до старта ЧЕ. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ — 21 апреля в Санкт-Петербурге была проведена флешмоб-зарядка «Навстречу Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России», приуроченная к началу 50-дневного обратного отсчета до старта ЧЕ. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ — 21 апреля в Санкт-Петербурге была проведена флешмоб-зарядка «Навстречу Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России», приуроченная к началу 50-дневного обратного отсчета до старта ЧЕ. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
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