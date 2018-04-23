Флешмоб-зарядка «Навстречу Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России»

Санкт-Петербург, 22 апреля / Синьхуа / — 21 апреля в Санкт-Петербурге была проведена флешмоб-зарядка «Навстречу Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России», приуроченная к началу 50-дневного обратного отсчета до старта ЧЕ. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина

Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ — 21 апреля в Санкт-Петербурге была проведена флешмоб-зарядка «Навстречу Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России», приуроченная к началу 50-дневного обратного отсчета до старта ЧЕ. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина

Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ — 21 апреля в Санкт-Петербурге была проведена флешмоб-зарядка «Навстречу Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России», приуроченная к началу 50-дневного обратного отсчета до старта ЧЕ. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина

Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ — 21 апреля в Санкт-Петербурге была проведена флешмоб-зарядка «Навстречу Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России», приуроченная к началу 50-дневного обратного отсчета до старта ЧЕ. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина

Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ — 21 апреля в Санкт-Петербурге была проведена флешмоб-зарядка «Навстречу Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России», приуроченная к началу 50-дневного обратного отсчета до старта ЧЕ. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина