В Чите полицейский нашёл 805 тыс. рублей в лифте и сразу появились два хозяина денег

Сотрудник патрульно-постовой службы, младший лейтенант полиции Алдар Аюшеев из Читы поздно вечером 18 апреля нашёл на полу в лифте небольшую сумочку. Он её забрал, чтобы не стащили до утра, и принёс в квартиру.

Сначала Алдар Аюшеев собирался отдать находку консьержке, но решил поискать внутри документы и установить личность владельца. В сумочке оказалась большая сумма денег, на первый взгляд тысяч сто.

Полицейский вызвал коллег, которые пересчитали деньги, — оказалось, что 805 тысяч рублей.

Уже на следующий день, 19 апреля, объявился владелец денег. «В тот день песчаная буря была, снег надвигался. Мужчине стало плохо, он едва добрался домой и потому не заметил, как в лифте обронил сумочку», — писало 20 апреля «КП-Иркутск».

Но вскоре объявился и второй претендент на деньги и уверенно заявил, что сумочка и деньги принадлежат ему.