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В Чите полицейский нашёл 805 тыс. рублей в лифте и сразу появились два хозяина денег
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В Чите полицейский нашёл 805 тыс. рублей в лифте и сразу появились два хозяина денег 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Сотрудник патрульно-постовой службы, младший лейтенант полиции Алдар Аюшеев из Читы поздно вечером 18 апреля нашёл на полу в лифте небольшую сумочку. Он её забрал, чтобы не стащили до утра, и принёс в квартиру.
Сначала Алдар Аюшеев собирался отдать находку консьержке, но решил поискать внутри документы и установить личность владельца. В сумочке оказалась большая сумма денег, на первый взгляд тысяч сто.
Полицейский вызвал коллег, которые пересчитали деньги, — оказалось, что 805 тысяч рублей.
Уже на следующий день, 19 апреля, объявился владелец денег. «В тот день песчаная буря была, снег надвигался. Мужчине стало плохо, он едва добрался домой и потому не заметил, как в лифте обронил сумочку», — писало 20 апреля «КП-Иркутск».
Но вскоре объявился и второй претендент на деньги и уверенно заявил, что сумочка и деньги принадлежат ему.
По сообщению источника в УМВД России по Забайкальскому краю, пишет портал Заб.ру, на сегодня владельца денег не установили. На найденную сумму имеется два претендента и каждый настаивает, что это его деньги. По оставленным на купюрах биологическим образцам будет проведена соответствующая экспертиза с целью установления истинного владельца.
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