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Форвард Бывальцев оценил сыгранность с партнерами по сборной России
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Форвард Бывальцев оценил сыгранность с партнерами по сборной России 

Газета.Ru 56 минут назад
Форвард сборной России по хоккею Алексей Бывальцев оценил взаимодействия с хоккеистом «Флориды Пантерз» Евгением Дадоновым и нападающим петербургского СКА Никитой Гусевым
"Пока трудно добиться максимального взаимодействия с партнерами — очень тяжело сразу привыкнуть к сборной и задачам, которые ставит перед нами тренерский штаб. Но с каждым матчем мы играли всё лучше и лучше — как индивидуальную, так и коллективную.
Очень хорошо, что проверяем себя на фоне таких серьезных соперников, как Швеция, Финляндия и Чехия. Сейчас надо разобрать все свои ошибки и к следующему этапу подойти уже в более качественном состоянии", — цитирует Бывальцева газета «Известия».
На чешском этапе Евротура сборная России потерпела три поражения и заняла последнее место в турнирной таблице.
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