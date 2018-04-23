Форвард Бывальцев оценил сыгранность с партнерами по сборной России

Форвард сборной России по хоккею Алексей Бывальцев оценил взаимодействия с хоккеистом «Флориды Пантерз» Евгением Дадоновым и нападающим петербургского СКА Никитой Гусевым

"Пока трудно добиться максимального взаимодействия с партнерами — очень тяжело сразу привыкнуть к сборной и задачам, которые ставит перед нами тренерский штаб. Но с каждым матчем мы играли всё лучше и лучше — как индивидуальную, так и коллективную.

Очень хорошо, что проверяем себя на фоне таких серьезных соперников, как Швеция, Финляндия и Чехия. Сейчас надо разобрать все свои ошибки и к следующему этапу подойти уже в более качественном состоянии", — цитирует Бывальцева газета «Известия»

На чешском этапе Евротура сборная России потерпела три поражения и заняла последнее место в турнирной таблице.