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В Ульяновске на стадионе «Симбирск» уложат современный искусственный газон
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В Ульяновске на стадионе «Симбирск» уложат современный искусственный газон 

АиФ — Ульяновск 46 минут назад
Фото: АиФ – Ульяновск
На футбольном поле стадиона «Симбирск» будет уложен искусственный газон нового поколения. Эти работы будут проведены на завершающем этапе реконструкции стадиона при участии московских инженеров. Укладка газона начнется сразу после празднования Дня Победы.
Напомним, реконструкция стадиона «Симбирск» была начата осенью 2017 года. В ходе этих работ на стадионе смонтирована дренажная система, выровнена песчаная подушка футбольного поля.
На нем будут проходить юношеские матчи среди команд ПФО, а также соревнования всероссийского уровня.
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