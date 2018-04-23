Американка-«колумбайнер» проведет жизнь в тюрьме

В американском штате Иллинойс женщину, собиравшуюся устроить массовый расстрел, приговорили к пожизненному заключению. Об этом сообщает New York Post.

Линдси Суваннарат (Lindsay Souvannarath) на суде признала, что собиралась расстрелять посетителей местного торгового центра в преддверии Дня святого Валентина в 2015 году.

Она и ее напарник Рендал Сеферд (Randall Shepherd), которого ранее приговорили к 10 годам заключения, собирались взять оружие у отца третьего соучастника несостоявшегося преступления Джеймса Гэмбла (James Gamble) и расстрелять как можно больше людей на фудкорте заведения. После этого они планировали застрелить друг друга, передавало CBC News.

Молодые люди познакомились через интернет. Все трое были поклонниками Эрика Харриса Дилана Клиболда , расстрелявших 13 учеников и покончивших с собой в американской школе Колумбайн в 1999 году. Гэмбл покончил жизнь самоубийством при аресте в 2015 году. Как пишет издание, суду стало известно, что перед расстрелом он планировал убить своих родителей.

«Странное чувство найти того, с кем ты хочешь умереть вместе. Я была бы его Эриком, а он моим Диваном», — гласила записка, найденная в камере Суваннарат в 2015 году. Суду также была предоставлена электронная переписка преступников, в которой они делились мыслями о том, что «людей, которые должны умереть слишком много, а тех, кто готов отправить их на тот свет — слишком мало».

Адвокат 26-летней девушки заявлял, что такие слова его клиентки ничего не значат, и до дела все же не дошло. По его мнению, фантазии молодых людей не имели ничего общего с реальным планированием убийства. Сама Суваннарат на слушании в суде выступить отказалась.

14 февраля этого года в штате Флорида 19-летний Николас Круз расстрелял 17 учеников в школе Паркленд. Сообщалось, что 19-летний Круз любил выкладывать в Instagram фотографии, на которых он позировал с пистолетами и ножами. В подписях к снимкам он шутил о мусульманах, а также утверждал, что стрельба — это «групповая терапия».

В том же месяце полиция штата Калифорния задержала двух подростков, которые, предположительно, хотели устроить массовый расстрел в школе. Тогда их разговор о массовом расстреле и желание превзойти «Колумбайн» услышала женщина, доложившая об этом в полицию.