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Эксперт: можно ожидать сохранения преемственности стиля игры сборной России
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Эксперт: можно ожидать сохранения преемственности стиля игры сборной России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бывший тренер петербургского СКА Рафаил Ишматов сравнил экс-наставника сборной России Олега Знарка и нынешнего главного тренера национальной команды Илью Воробьева.
"И Знарок, и Воробьев формировались как хоккеисты и тренеры под началом отца Ильи Петра Ильича Воробьева, у которого тот же Олег играл еще в рижском «Динамо». А сам Воробьев-младший начинал карьеру в качестве помощника у отца в «Локомотиве».
Поэтому они со Знарком хорошо понимают взгляды друг друга на хоккей. И неудивительно, что долго отработали вместе в сборной. Поэтому можно ожидать сохранения преемственности стиля игры команды, но многое будет зависеть от подбора исполнителей", — цитирует Ишматова газета «Известия».
На чешском этапе Евротура сборная России потерпела три поражения и заняла последнее место в турнирной таблице.
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