Эксперт: можно ожидать сохранения преемственности стиля игры сборной России

"И Знарок, и Воробьев формировались как хоккеисты и тренеры под началом отца Ильи Петра Ильича Воробьева , у которого тот же Олег играл еще в рижском «Динамо» . А сам Воробьев-младший начинал карьеру в качестве помощника у отца в «Локомотиве».

Поэтому они со Знарком хорошо понимают взгляды друг друга на хоккей. И неудивительно, что долго отработали вместе в сборной. Поэтому можно ожидать сохранения преемственности стиля игры команды, но многое будет зависеть от подбора исполнителей", — цитирует Ишматова газета «Известия»

На чешском этапе Евротура сборная России потерпела три поражения и заняла последнее место в турнирной таблице.