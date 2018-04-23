Поль Погба: У меня нет проблем с Моуринью

Моуринью устал от ситуации с Погба и готов отпустить его этим летом

Ранее сообщалось, что француз недоволен отношением главного тренера и намерен покинуть «Олд Траффорд» грядущим летом.

"У меня нет проблем с Моуринью. Он, как главный тренер, принимает решения. Я просто должен принять это, и ответить ему на поле.

Не думаю что вся эта ситуация может повлиять на мое будущее. Тренер действует в интересах команды — ему приходится искать что-то новое, и это вполне нормально, что некоторые игроки могут оказаться на лавке. Если б Моуринью выбирал состав, исходя из причесок, то Лукаку и Феллайни никогда бы не вышли на поле", — сказал Погба для Canal Football Club.