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СМИ: «Реал» сделал Салаха своей главной трансферной целью
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СМИ: «Реал» сделал Салаха своей главной трансферной целью 

SPORT24.ru 1 час назад
Руководство мадридского ”Реала” поместило вингера Ливерпуля Мохамеда Салаха на первое место в списке трансферных приоритетов клуба на лето 2018 года. По данным Don Balon, после проигрыша «Барселоне» в чемпионской гонке нынешнего сезона «сливочные» готовы провести реконструкцию состава.
За 25-летнего игрока сборной Египта президент «Реала» Флорентино Перес готов предложить 200 млн евро. Напомним, Салах был признан сезона-2017/18 по версии ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA).
В текущем сезоне Мохамед провел в АПЛ 33 матча, забил 31 гол и отдал 9 результативных передач.
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