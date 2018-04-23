СМИ: «Реал» сделал Салаха своей главной трансферной целью

Руководство мадридского ”Реала” поместило вингера Ливерпуля Мохамеда Салаха на первое место в списке трансферных приоритетов клуба на лето 2018 года. По данным Don Balon, после проигрыша «Барселоне» в чемпионской гонке нынешнего сезона «сливочные» готовы провести реконструкцию состава.

За 25-летнего игрока сборной Египта президент «Реала» Флорентино Перес готов предложить 200 млн евро. Напомним, Салах был признан сезона-2017/18 по версии ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA).

В текущем сезоне Мохамед провел в АПЛ 33 матча, забил 31 гол и отдал 9 результативных передач.