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Магия сказки. АвтоБИБЛИОквест дополнил «Библионочь-2018»
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Магия сказки. АвтоБИБЛИОквест дополнил «Библионочь-2018» 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
По доброй традиции в Ханты-Мансийске «Библионочь-2018» не ограничилась обычным посещением библиотек. Городская централизованная библиотечная система совместно с автомобильным сообществом «Drivers» организовали автоБИБЛИОквест «Магия сказки», посвящённый творчеству всеми любимого писателя Шарля Перро.
«АвтоБИБЛИОквест мы проводим уже в четвертый раз. Впервые решили попробовать в прошлом году, захотелось создать подобное приключение, связанное с литературой. При этом мы отмечаем рост интереса к книгам, на которых основаны задания квеста. Например, сейчас все сказки Шарля Перро в наших библиотеках разобраны», — рассказала Главный библиотекарь отдела по связям с общественностью Городской централизованной библиотечной системы Елена Капитанова.
К автоБИБЛИОквесту участники, как отмечают организаторы, готовились всей семьей — читали сказки, рисовали рисунки, готовили костюмы героев Шарля Перро.
Всего в «Магии сказки» приняли участие 22 команды по 4-5 участников. Команды передвигались на автомобилях из библиотеки в библиотеку, так читатели посетили шесть книгохранилищ. В библиотеках участников встречали разные сказочные герои — Кот в сапогах, Спящая Красавица, Золушка и многие другие. Они помогали посетителям не только быстро и правильно пройти заданный маршрут, но и выполнять различные интеллектуальные задания.
«Второй раз участвую в автоБИБЛИОквесте, и каждый раз с друзьями. Чтение — расширяет кругозор, способствует нравственному и духовному воспитанию, а в нашем случае еще и сближает», — поделился впечатлениями участник квеста Алексей Смирнов.
В ожидании результатов участники пили чай, играли в настольные игры, смотрели мультфильмы, делали снимки и делились ими в социальных сетях.
По итогам игры первое место завоевала команда Ирины Кондартьевой, второе место заняла команда Виктории Кузьменко, третье место досталось команде Алексея Волкова.
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