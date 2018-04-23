Игрок «Манчестер Юнайтед» Погба рассказал о взаимоотношениях с тренером Моуринью

"У меня нет проблем с Моуринью. Он, как главный тренер, принимает решения. Я просто должен принять это, и ответить ему на поле.

Не думаю что вся эта ситуация может повлиять на мое будущее. Тренер действует в интересах команды — ему приходится искать что-то новое, и это вполне нормально, что некоторые игроки могут оказаться на лавке.

Если б Моуринью выбирал состав, исходя из причесок, то Лукаку и Феллайни никогда бы не вышли на поле", — сказал Погба для Canal Football Club.

Ранее сообщалось, что Моуринью дал согласие на продажу Погба.