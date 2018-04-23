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Зинэтула Билялетдинов: Когда спокойствие пришло? Сразу после финального свистка
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Зинэтула Билялетдинов: Когда спокойствие пришло? Сразу после финального свистка 

Российский стадион 1 час назад
Фото: Российский стадион
Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после завоевания Кубка Гагарина сказал, что гордится своими подопечными.
— Знаете, а я вообще сейчас спокоен. Не знаю почему, но абсолютно спокоен. Я очень рад за команду. Очень рад за ребят, за то, что они смогли решить задачу, которую долгие годы мы не могли решить. Я просто горжусь ими. Когда спокойствие пришло? Сразу после финального свистка. Я всегда говорил, что только честный труд приведет нас к этому Кубку Гагарина, к которому мы всегда шли. Было тяжело, было сложно, но мы шли, мы честно вкалывали и победили, спасибо вам, — сказал специалист.
Напомним, что «АК Барс» стал трехкратным обладателем главного трофея Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), обыграв в финальной серии московский ЦСКА со счетом 4-1..
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