Зинэтула Билялетдинов: Когда спокойствие пришло? Сразу после финального свистка

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после завоевания Кубка Гагарина сказал, что гордится своими подопечными.

— Знаете, а я вообще сейчас спокоен. Не знаю почему, но абсолютно спокоен. Я очень рад за команду. Очень рад за ребят, за то, что они смогли решить задачу, которую долгие годы мы не могли решить. Я просто горжусь ими. Когда спокойствие пришло? Сразу после финального свистка. Я всегда говорил, что только честный труд приведет нас к этому Кубку Гагарина, к которому мы всегда шли. Было тяжело, было сложно, но мы шли, мы честно вкалывали и победили, спасибо вам, — сказал специалист.

Напомним, что «АК Барс» стал трехкратным обладателем главного трофея Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), обыграв в финальной серии московский ЦСКА со счетом 4-1..