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Власти Ленобласти ведут переговоры о передаче стадиона «Петровский» региону
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Власти Ленобласти ведут переговоры о передаче стадиона «Петровский» региону 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что ведутся переговоры о передаче стадиона «Петровский» в собственность региону.
Глава Ленобласти рассказал, что администрация региона продолжит оказывать поддержку клубу, в частности, сейчас ведутся переговоры о погашении задолженности перед игроками и передаче 47 региону стадиона «Петровский» в Санкт-Петербурге. Вопросы по стадиону глава региона взял под личный контроль.
Александр Дрозденко также поздравил команду с выходом в финал Кубка России. Финал Кубка страны пройдет 9 мая в Волгограде. Напомним, что «Тосно» сыграет с курским «Авангардом»
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