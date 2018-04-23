Власти Ленобласти ведут переговоры о передаче стадиона «Петровский» региону

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что ведутся переговоры о передаче стадиона «Петровский» в собственность региону.

Глава Ленобласти рассказал, что администрация региона продолжит оказывать поддержку клубу, в частности, сейчас ведутся переговоры о погашении задолженности перед игроками и передаче 47 региону стадиона «Петровский» в Санкт-Петербурге. Вопросы по стадиону глава региона взял под личный контроль.

Александр Дрозденко также поздравил команду с выходом в финал Кубка России. Финал Кубка страны пройдет 9 мая в Волгограде. Напомним, что «Тосно» сыграет с курским «Авангардом»