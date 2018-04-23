Почеттино требует от руководства «Тоттенхэма» предоставить финансовые гарантии

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино хочет получить финансовые гарантии от руководства клуба в том случае, если останется на своем посту на следующий сезон. Об этом сообщает The Telegraph.

В текущем сезоне «шпоры» совершенно точно останутся без трофеев. Это стало ясно после поражения лондонцев в полуфинале Кубка Англии от «Манчестер Юнайтед» (1:2). По мнению Почеттино, это доказывает, что клубу необходимо усиление.

Главной трансферной целью специалиста является нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха. Кроме того, Почеттино хочет переподписать контракты с лидерами команды Харри Кейном, Деле Алли, Кристианом Эриксеном, Яном Вертонгеном и Уго Лорисом, на что также нужны средства.