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Почеттино требует от руководства «Тоттенхэма» предоставить финансовые гарантии
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Почеттино требует от руководства «Тоттенхэма» предоставить финансовые гарантии 

SPORT24.ru 1 час назад
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино хочет получить финансовые гарантии от руководства клуба в том случае, если останется на своем посту на следующий сезон. Об этом сообщает The Telegraph.
В текущем сезоне «шпоры» совершенно точно останутся без трофеев. Это стало ясно после поражения лондонцев в полуфинале Кубка Англии от «Манчестер Юнайтед» (1:2). По мнению Почеттино, это доказывает, что клубу необходимо усиление.
Главной трансферной целью специалиста является нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха. Кроме того, Почеттино хочет переподписать контракты с лидерами команды Харри Кейном, Деле Алли, Кристианом Эриксеном, Яном Вертонгеном и Уго Лорисом, на что также нужны средства.
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